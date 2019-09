Venezia, fan in delirio per Timothée Chalamet e Lili-Rose Depp

Roma, 3 set. (askanews) - Fan in delirio alla Mostra di Venezia per i giovani Timothée Chalamet e Lili-Rose Depp, giovani attori del film targato Neflix "The King", di David Michod.

Giovani, belli, idoli dei teenager e secondo i rumors coppia nella realtà, sono sembrati a loro agio in passarella, entrambi vestiti con colori pastello e si sono fermati a lungo a firmare autografi e a scattarsi selfie con i fan. Lei, 20 anni, è la figlia di Johnny Depp e della sua ex Vanessa Paradis. Lui, 23, ha raggiunto il successo con il film "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino, con cui ha già conquistato una nomination all'Oscar.