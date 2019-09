"The Hot Zone", arriva la serie tv sul virus Ebola

Roma, 3 set. (askanews) - Arriva dal 4 settembre su National Geographic (canale 403 di Sky) "The Hot Zone", un thriller-drama che racconta in 6 episodi la storia della scoperta del virus Ebola e della lotta contro il tempo per evitare una terribile epidemia mondiale.

La serie è ispirata a fatti realmente accaduti e già raccontati nell'omonimo best-seller internazionale di Richard Preston. Nel cast, assieme al premio Emmy e Golden Globe Julianna Margulies (l infermiera Carol Hataway in ER e l avvocato Alicia Florrick in The Good Wife) che interpreta la tenente colonnello Nancy Jaax, anche Liam Cunningham (Ser Davos Seaworth in Game of Thrones) nella parte del Dottor Wade Carter, maestro e mentore di Nancy. Con loro, tra gli altri, Noah Emmerich nella parte del marito di Nancy, Topher Grace in quella del virologo Peter Jahrling e la figlia di Meryl Streep Grace Gummer.

E il 1980 quando un ignaro medico keniota esamina un paziente con sintomi mai visti fino ad allora. Trascorrono 9 anni e in uno centro di ricerca scientifica della Virginia, a pochi chilometri dalla Casa Bianca, il virus Ebola fa la sua prima apparizione sul suolo americano colpendo alcuni esemplari di scimmia. La scoperta - e il contenimento - di questo virus letale, con allora un tasso di mortalità del 90%, vengono affidati a un gruppo di coraggiosi scienziati dell USAMRIID - la struttura dell'esercito per la ricerca sulla guerra biologica - guidati dalla tenente colonnello Nancy Jaax. Nonostante lo scetticismo dei colleghi, ma con il sostegno del marito (Noah Emmerich) e l aiuto prezioso del suo maestro e mentore, il Dottor Wade Carter (Liam Cunningham) - tra i primi a scoprire l ebola in Africa anni prima - Nancy cercherà di capire cosa stia accadendo. Grazie alla sua perseveranza, i test scientifici riveleranno la drammatica realtà, costringendo l'esercito ad agire per scongiurare un'epidemia nonostante i disaccordi e i conflitti tra le diverse agenzie governative coinvolte.