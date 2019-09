Dorian declassato a livello 2, Bahamas devastate: almeno 7 morti

Brexit, Johnson sconfitto in Parlamento: "Elezioni anticipate"

Londra, 4 set. (askanews) - Gran Bretagna di nuovo nel caos. Boris Johnson è stato sconfitto in Parlamento dall'opposizione e da alcuni ribelli Tory che stanno cercando di rinviare la Brexit a fine gennaio per evitare il no deal, cioè una uscita senza accordo. La Camera dei Comuni ha votato, con 328 voti favorevoli e 301 contrari, per assumere il controllo dell'agenda e andare avanti con una ...