Chiara Ferragni a Venezia: con "Unposted" ho scavato dentro di me

Roma, 4 set. (askanews) - C'è Chiara Ferragni raccontata nel suo privato e nella sua vertiginosa ascesa come influencer e imprenditrice in "Unposted", il documentario di Elisa Amoruso presentato nella sezione Sconfini della Mostra di Venezia, e che sarà nei cinema dal 17 al 19 settembre.

Proprio a Venezia Ferragni ha rivelato che girare questo film l'ha aiutata a scavare dentro di sé, scoprire parti che non conosceva, e ha capito quanto nella sua vita sia stata fondamentale la madre, che le ha sempre dato fiducia.

"Essere ammessa al festival di Venezia è una delle gioie più grandi della mia vita" ha ammesso l'influencer da 17 milioni di follower. A proposito del marito, Fedez, con cui è arrivata al Lido, ha detto: "Abbiamo caratteri diversi che stanno bene insieme. Ci stimiamo moltissimo e siamo i più grandi fan l'uno dell'altra."

Appassionata di cinema, Ferragni a Venezia ha dichiarato di essere stata una fan di Leonardo Di Caprio, ma di non essere mai riuscita ad avvicinarlo: "Avevo un album con tutti i ritagli dei giornali con le sue fotografie. - ha rivelato - Nel 2013 a Cannes avevo cercato di farmi una foto con lui ma non ci sono riuscita". Quest'anno, al festival di Venezia, è stata lei a far impazzire fan e fotografi.