Nunzia De Girolamo star al Colle per il marito Boccia: farà bene

Roma, 5 set. (askanews) - Tra i vari parenti dei neoministri arrivati al Quirinale per il giuramento, c'era anche Nunzia De Girolamo, moglie di quello per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

De Girolamo, ex deputata di centrodestra, che aveva vissuto in prima persona questa esperienza giurando da ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il 28 aprile 2013, era al Colle da accompagnatrice, ma ha catturato le attenzioni dei fotografi presentandosi in abito nero, tacchi alti e borsetta fucsia, mano nella mano con sua figlia.

"Diciamo che ero più in linea con le idee politiche quando ho giurato da ministro, ma sono contenta perché penso che mio marito sia un uomo che merita questo ruolo e farà bene indipendentemente dalle idee diverse".

Poi dopo aver salutato il marito diretto a Palazzo Chigi per il primo Consiglio dei Ministri con un bacio, non ha voluto fare commenti sul nuovo governo.

"Diciamo che oggi sono la moglie quindi preferisco non commentare, si sa come la penso".

"Io non faccio scommesse, ma da italiana mi auguro sempre che si faccia bene, chiaramente non è un governo in linea con le mie idee politiche anche se ho cambiato lavoro, diciamo così, resto di idee diverse da loro".

De Girolamo ha per ora lasciato la politica per dedicarsi alla tv, ha anche preso parte a "Ballando con le Stelle", e sul suo ritorno in politica ha detto:

"Io? Tutto è possibile, boh".