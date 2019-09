Zimbabwe: morto l'ex presidente Mugabe a 95 anni

Singapore, 6 set. (askanews) - È stato il padre padrone dello Zimbabwe per quasi 40 anni: Robert Mugabe, ex presidente dello Stato africano, è morto all'età di 95 anni. Si è spento a Singapore, dove negli ultimi anni si recava spesso per cure mediche. Lo ha annunciato su twitter il suo successore, Emmerson Mnangagwa definendolo padre fondatore dello Zimbabwe.

La storia personale di Mugabe è legata a doppio filo con quella del suo Paese dove è stato al potere fino al 2017. Vinse le prime elezioni dopo l'indipendenza dal Regno Unito 1980, diventando premier, carica che ha mantenuto fino al 1987, quando venne eletto presidente e abolì il ruolo di primo ministro. La sua presidenza si chiuse con un colpo di stato militare che lo costrinse alle dimissioni.

Il giudizio su questa figura tanto importante quanto discussa non è unanime. Considerato un eroe della lotta contro il regime bianco segregazionista di Ian Smith, Mugabe una volta al potere aveva accentrato su di se sempre più competenze fino a trasformarsi in un dittatore. Per molti è colpevole di trascinato il suo Paese in una disastrosa crisi economica e aver isolato lo Zimbabwe a livello internazionale, ma l'attuale capo di Stato lo ha definito una "icona della liberazione".