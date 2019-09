Ad Hong Kong la catena umana degli studenti per la democrazia

Milano, 9 set. (askanews) - Ad Hong Kong migliaia di studenti liceali hanno formato una lunga catena umana in strada in sengo di solidarietà con i movimenti pro-democrazia che stanno scendendo in piazza da mesi.

Anche nello scorso weekend ci sono state proteste di piazza con migliaia di manifestanti che hanno marciato fino al consolato americano.