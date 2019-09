Argentina in festa per il ritorno di Maradona come allenatore

La Plata, 7 set. (askanews) - Un'ovazione per Diego Armando Maradona allo stadio di La Plata. Quasi 10 anni dopo aver lasciato la guida dell'Argentina, a 58 anni di età l'ex "Pibe de oro" torna in patria per allenare il Gimnasia, riaccendendo le passioni e scuotendo il mondo del calcio argentino.

Una festa di cori, striscioni e fumogeni colorati per il grande e atteso ritorno allo stadio del Bosque, dove ha guidato il primo allenamento davanti a 20 mila tifosi. Una grande gioia per i suoi fan soprattutto, perchè Maradona torna a bordo campo dopo i problemi di salute che l'avevano costretto a interrompere l'esperienza in Messico coi Dorados e lo fa con un club argentino.

"Oggi mi sono sentito in cielo quando tutto lo stadio gridava Diego, Diego" ha detto in conferenza stampa con la voce rotta dall'emozione e dalla fatica, poi ha continuato: Io non prometto nulla, non sono un mago, ma io voglio di più".

In 132 anni di vita il Gimnasia non ha mai vinto un titolo, ora la squadra è fortemente galvanizzata dall'arrivo della stella del calcio. Il club ha registrato un autentico boom di abbonamenti per seguire i "Lupi", guidati dal mito del pallone.