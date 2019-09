Governo, Conte a Lega: volevate elezioni per avere più poltrone?

Roma, 9 set. (askanews) - "Il deputato Garavaglia, col quale ho lavorato per mesi fianco a fianco, ha usato un'espressione volgare, 'volete rimanere imbullonati alle poltrone'. È una espressione inappropriata, perché per me una poltrona è avere responsabilità. Ma messa su questo piano, cosa devo pensare, che volevate andare ad elezioni per avere più poltrone?". È la replica con cui Giuseppe Conte risponde alle accuse della Lega. "E per finire su questa declinazione lessicale - ha rincarato in sede di replica al dibattito della Camera - mi chiedo allora: ma perché ministri che presentano una mozione di sfiducia non si dimettono?".