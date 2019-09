Calcio, Agnelli: una super Champions League dal 2022

Ginevra, 10 set. (askanews) - Una super Champions League allargata a più club e con un calendario più fitto a partire dal 2022. E' questa la direzione che sta prendendo il calcio europeo. A spiegarlo è il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che è appena stato confermato per il prossimo quadriennio alla presidenza dell'Eca, l'associazione dei club di calcio europei, nel corso dell'assemblea che si svolge a Ginevra.

"Sappiamo di dover trovare una risposta per il 2022, perché si ridiscuterà il nuovo calendario internazionale", ha detto Agnelli. Il quale ha ribadito di volere lavorare "in simbiosi con i vari campionati nazionali" e non in contrasto, ha spiegato.

Agnelli ha assicurato che "la riforma delle competizioni europee andrà avanti. Le modalità sono ancora da definire, ma vi è unità di intenti sul fatto che bisogna sviluppare il calcio internazionale di club". L'ultima parola sulla Super Champions sarà della Uefa.