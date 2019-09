Stampa francese: "Michael Schumacher è cosciente"

Il Parlamento catalano premia Carola Rackete e Open Arms

Barcellona, 11 set. (askanews) - Arrestata brevemente in Italia per lo sbarco in violazione degli ordini del ministero dell'Interno, ma insignita a Barcellona della medaglia d'oro del Parlamento catalano, la più alta onorificenza dell'assemblea della Comunità autonoma. Carola Rackete è stata premiata assieme a Oscar Camps, fondatore dell'ong Proactiva Open Arms. Rackete ha difeso il suo operato: ...