Zakharova e Tissi, bellissimi a Positano. Lei ai fan: "Vi amo"

Positano (Salerno), 12 set. (askanews) - Tra la Spiaggia Grande e la Villa Romana si è tenuta la quarantasettesima edizione di "Positano Premia la Danza - Léonide Massine", sotto la direzione artistica di Laura Valente.

Svetlana Zakharova, danzatrice dell'anno, ha ballato con Jacopo Tissi nel duo "Caravaggio", ispirato all'arte italiana. Qui nelle immagini la divina Zakharova, accanto a Tissi, ci racconta come è stato:

"Sono molto onorata di essere qui a Positano; è la prima volta per me in Costiera. Un'atmosfera fantastica, un luogo meraviglioso, ed è un onore ricevere il premio Positano che è il più antico fra i premi per la danza. Per me è molto bello che prima di me, ricevettero questo premio i più grandi ballerini al mondo. Ed è sempre piacevole quando la tua fatica, il tuo lavoro è apprezzato. Un enorme grazie ai membri della Giuria che evidentemente hanno votato per me. Grazie a Positano, agli organizzatore e ai fan: io vi amo".