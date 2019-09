Alieni vicino a Torino? Un'impronta gigante nei campi di Virle

Roma, 13 set. (askanews) -

NUDE (lasciare il primo cartello del posto e levare gli altri due

https://waytoblue.box.com/s/5jsmgi0byejmkf2yi9gn8loctzeijr24 )

Alieni? Strani avvistamenti nei giorni scorsi nelle campagne di Virle in Piemonte, non lontano da Torino. Un'azienda agricola ha segnalato il ritrovamento di un impronta gigante comparsa misteriosamente nella notte nei suoi terreni.

In realtà si tratta di un'iniziativa per omaggiare l'uscita cinematografica di "Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon - Il Film", il nuovo film della pecora più cool e ironica del cinema, amatissima da grandi e piccini. Un opera di Land Art di 50 metri di diametro realizzata dall ingegnere e artista di Crop Circles Francesco Grassi membro del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP).

"Shaun, vita da pecora: Farmageddon - Il Film" uscirà il 26 settembre, diretto da Will Becher e Richard Phelan, distribuito in Italia da Koch Media. Strane luci sulla tranquilla città di Mossingham annunciano l arrivo di un misterioso visitatore da una galassia molto lontana. Quando l ospite intergalattico, una birichina e adorabile extraterrestre di nome Lu-La, si schianta con il suo ufo proprio accanto alla fattoria di MossyBottom, Shaun non si lascia scappare l'occasione di vivere una nuova avventura e parte in missione per riportarla a casa.