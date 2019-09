Di Maio: avanti con revoca concessioni autostradali ai Benetton

Roma, 14 set. (askanews) - "Noi andiamo avanti con la volontà di revocare le concessioni autostradali ai Benetton, ovvero l'azienda che non ha manutenuto il ponte Morandi".

Lo ha detto Luigi di Maio, a margine della presentazione della prima scuola di politica dell'associazione Rousseau.

"Ieri abbiamo visto dalle indagini che si omettevano totalmente le carenze di quel ponte - ha spiegato il capo politico del M5s - cioè chi doveva manutenere quel ponte non lo ha fatto. È assurdo che quella gente possa continuare a gestire i nostri ponti. Mi fa piacere che anche per il Pd la revoca delle concessioni non sia più un tabù. Bene, questo è un ulteriore passo che permette a questo governo di essere più forte ancora".