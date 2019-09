Palermo, buttafuori della mafia nelle discoteche: 11 arresti

A Greta Thunberg il premio "Ambasciatrice di coscienza" Amnesty

Roma, 17 set. (askanews) - La giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg e il movimento studentesco dei "Venerdì per il futuro" sono stati nominati "Ambasciatori di coscienza" per il 2019 da Amnesty International. La 16enne svedese è salita sul palco a Washington per ricevere il premio. Questo premio è per i milioni di persone, giovani, in tutto il mondo, che hanno preso parte al ...