Crozza, Renzi è Joker: "Non voglio far cadere il governo"

Milano, 18 set. (askanews) - Nuova divertente anticipazione dei personaggi di Maurizio Crozza - dal 27 settembre in onda con Fratelli di Crozza sul Nove. Il popolare comico veste i panni di un esilarante Matteo Renzi in versione Joker: "Mi piace da impazzire quando mi credono morto, ma io sono come l'Italia: viva!" E aggiunge: "Non voglio far cadere il governo, io voglio solo farvi male, molto male..."