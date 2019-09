Delrio: mi fido di Renzi? Non creerà problemi al governo

Roma, 23 set. (askanews) - Graziano Delrio si fida di Matteo Renzi o almeno si fida di quanto affermato dal leader di Italia Viva, ovvero che non intende mettere in crisi il governo. Entrando alla Direzione politica del Pd, Delrio sottolinea che non è il partito democratico ad avere un problema di identità.

Ma si fida ancora di Renzi lei, gli chiedono i cronisti? "In che senso, politico o umano? Non rinnego nulla dell'avvenuta politica e umana vissuta con lui, adesso le strade ha deciso lui di separarle... Politicamente credo che sia serio quello che dice quando dice che non vuole creare fibrillazioni nel governo". Ride, alla battuta "allora può stare sereno", ma conclude "Io mi fido di quello che ha detto, che non ci saranno conseguenze sul governo".

"Noi siamo impegnati a portare a compimento le proposte che abbiamo fatto per il governo, tagliare le tasse ai lavoratori dipendenti, sostenere le famiglie con l'assegno unico. Vedremo come Italia Viva su queste cose che abbiamo inserito nel programma e nella fiducia già ottenuta dal governo Conte, anche coi parlamentari che poi hanno aderito a Italia Viva, vedremo che contributo vorranno dare. Non siamo noi ad avere un problema di identità sinceramente", conclude Delrio.