Salute in Sicilia, presentata l'app che aiuta ragazzi autistici

Palermo, 24 set. (askanews) - In Sicilia la tecnologia è sempre più una valida alleata delle persone autistiche e delle loro famiglie. E' stata infatti presentata a Palazzo d'Orleans di Palermo l'applicazione "Wall of Life", elaborata da Sopra Stèria, azienda europea di trasformazione digitale, e che si annuncia come una importante innovazione a supporto di chi vive con forme autistiche. L'applicazione è stata illustrata dall'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ed è stata consegnata in anteprima a I Corrieri dell'Oasi di Troìna. "Oggi - ha spiegato Razza - nasce una opportunità in più che mette al centro l'esperienza dll'Oasi e che mette accanto a tante persone la possibilità di socializzarsi con uno strumento digitale. Questa iniziaitiva rende omaggio a ricercatori e psicologi siciliani per fare cresce la consapevolezza cerso una situazione personale spesso ritenuta lontana, minoritaria e distante".

Attraverso l'utilizzo del dispositivo Kinect, bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico imparano a gestire con autonomia situazioni routinarie.

"Wall of Life" è una soluzione sviluppata con l'intervento della Regione Siciliana, per la cooperativa sociale ennese, per supportare i ragazzi in una serie di attività quotidiane, come ad esempio, fare la spesa. Da oggi viene rilasciata in open source, diventando quindi disponibile non solo per l'associazione ennese ma per chiunque, privati o organizzazioni, voglia utilizzarla, così come ampliarla e arricchirla di nuove funzionalità. La scelta di Sopra Steria di mettere a disposizione il codice sorgente implica infatti che l'applicazione possa essere accessibile da tutti.