Arriva il musical "Balliamo sul mondo" con i successi di Ligabue

Milano, 24 set. (askanews) - Il rock di Ligabue diventa musical con una storia di confronto generazionale che ha scritto e diretto Chiara Noschese con i più grandi successi di Luciano.

"Luciano Ligabue credo sia uno dei più grandi poeti che noi vantiamo, le sue canzoni hanno dei testi che arrivano dritti al cuore e quindi sono state per me fonte di grande ispirazione per la scrittura del copione. Luciano ha collaborato ai dialoghi e ha dato quel tocco gioventù che io non avevo: lui è più grande di me ma è più giovane di me dentro, perchè è abituato a parlare ai giovani. Lui si è molto appassionato al mio soggetto e mi è rimasto sempre vicino in questi due anni c'è stato un continuo scambio di email di confronto e sostegno anche ai ragazzi, abbiamo fatto la prova generale davanti a lui ed è stato un momento importante. Ha condiviso, ha accompagnato dimostrandosi generosissimo, si è proprio innamorato del progetto".

I 13 protagonisti attraverso 20 indimenticabili canzoni del Liga, si raccontano (e cantano) nell'arco di un decennio da un Capodanno all'altro.

"Un gruppo di giovani che si ritrova per festeggiare il Capodanno del 1990 insieme, compagni di scuola con un gruppo rock, e durante questa nottata succederanno tante cose. Si danno un appuntamento 10 anni dopo. Quindi il primo atto 1990 e il secondo atto è 2000, il pubblico avrà modo di festeggiare tutti e due i capodanni con il cast".

Uno spettacolo musicale tutto italiano, una storia inedita e originale che fa battere il cuore, un gruppo di grandi voci. Prodotto e organizzato da Live On Stage, da giovedì 26 settembre al 27 ottobre in scena al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano e poi andrà in tour.

Non manca il riferimento al mitico Bar Mario dove progetti, speranze, amori, passioni ma anche incertezze e paure s'incrociano sullo sfondo della grande festa.