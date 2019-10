Bellucci compie 55 anni e resta icona bellezza italiana nel mondo

Milano, 30 set. (askanews) - Monica Bellucci compie 55 anni, ma la vera notizia è sempre la stessa: quanto è bella. Dall'imitazione che ne faceva Gabriella Germani per Fiorello sino alla saga di 007, dal film scandalo "Irreversible" girato con l'ormai ex marito all'infinito valzer degli addii con lo stesso Vincent Cassel, la Monica internazionale è ormai un'icona di bellezza nazionale.

New York, Mosca, Parigi o Baku, la Bellucci è sempre la Bellucci. Un marchio di fabbrica per sancire la bellezza italiana nel mondo. Un marchio praticamente eterno. Anche se, ora il nuovo caschetto corto di Monica, esibito alle sfilate parigine, inizia a far pensare: si dice che una donna cambi look e tagli la chioma quando è tempo di grandi cambiamenti. Che dite? C'è da preoccuparsi?