Sgarbi porta Raffaello al Teatro Olimpico: "E' un mondo perfetto"

Roma, 1 ott. (askanews) - Torna per il terzo anno consecutivo, dopo Michelangelo e Leonardo, al Teatro Olimpico di Roma, Vittorio Sgarbi, con lo spettacolo "Raffaello", in scena dal 9 al 13 ottobre (Corvino produzioni. Musiche di Valentino Corvino).

"Raffaello è un mondo perfetto e sarebbe come cercare di perfezionare Dio. Io mi limito a far osservare la bellezza di Dio in un percorso che dura circa 20 anni di attività, in una attenzione continua dove non ci sono momenti di crisi o difficoltà. C'è una ascesa continua verso la coincidenza verso la terra e il cielo".

Raffaello Sanzio (1483-1520) è il genio di cui nel 2020 ricorrono le celebrazioni dal cinquecentenario della scomparsa.

"Raffaello è un costruttore, racconti ciò che ha costruito, non è che cerchi di penetrare dentro la sua psicologia. È un pittore senza psicologia. Tra l'altro Raffaello non era manco omosessuale".

Dopo Raffaello, Vittorio Sgarbi pensa già al prossimo progetto: "Il prossimo dovrebbe essere Dante, perché cadiamo nell'anniversario dantesco nel 2021, ma l'ideale di fare un Dante che faccia dimenticare Benigni mi sembra una suggestione".