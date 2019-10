Federcuochi: ecco i piatti in gara della nostra nazionale cuochi

Roma, 1 ott. (askanews) - La Nazionale Italiana Cuochi ha presentato, in anteprima stampa a Milano, i piatti che rappresenteranno l'Italia nelle prossime Olimpiadi della Cucina.

Il team azzurro, guidato da Gaetano Raguni, ha illustrato le sue nuove creazioni, connubio perfetto tra la migliore tradizione gastronomica italiana e l'innovazione, con le eccellenze del nostro territorio sempre protagoniste. Lo scorso anno la Nazionale Cuochi ha conquistato il posto più ambito sul podio internazionale, aggiudicandosi in Lussemburgo la Medaglia d'Oro nella Culinary World Cup 2018, la competizione culinaria più importante del mondo, che ha visto impegnate trenta squadre di diverse nazioni e oltre duemila partecipanti, tra singoli chef e squadre regionali.

Il presidente della Federcuochi Rocco Pozzulo ha ribadito che "i piatti creati per le prossime Olimpiadi della Cucina, in programma dal 14 al 19 febbraio a Stoccarda, sono il risultato del continuo lavoro di ricerca del team, che firma ricette di forte impatto visivo e allo stesso tempo promuove a livello internazionale la vasta produzione agricola italiana, prima al mondo per biodiversità e attenzione alla qualità del prodotto".