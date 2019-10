Sei anni fa il naufragio a Lampedusa in cui morirono 368 persone

Lampedusa, 3 ott. (askanews) - Sono passati sei anni dal giorno in cui 368 persone morirono a un passo dalle coste italiane, vicino al porto di Lampedusa. Il barcone con cui stavano tentando di raggiungere l'Europa prese fuoco e si ribaltò in mare nella notte. A bordo c'erano 500 uomini, donne e bambini, provenienti dalla Somalia e soprattutto dall'Eritrea. Molti furono salvati da pescherecci e barche private che sentirono le grida d'aiuto di quelle centinaia di persone finite in mare. La maggior parte non riuscì a salvarsi, centinaia di bare furono allineate nell'hangar a Lampedusa, un fiore su tutte, un pupazzo su quelle dei bambini. Fu una delle più grandi tragedie del Mediterraneo, in seguito alla quale prese il via l'operazione Mare Nostrum, missione umanitaria con l'obiettivo di intervenire per salvare i barconi di migranti in difficoltà, evitando nuove tragedie.

In ricordo delle vittime sono stati organizzati diversi eventi in tutta Europa, compresa una marcia a Lampedusa, qui nelle immagini di Amnesty International, per chiedere alle istituzioni europee che il 3 ottobre diventi la "Giornata della memoria e dell'accoglienza".