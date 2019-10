Taglio parlamentari, Di Maio: risparmiamo 300.000 euro al giorno

Roma, 8 ott. (askanews) - "Quanto risparmiamo? 300.000 euro al giorno con questa riforma, quello che un cittadino in molti casi non riesce a guadagnare neanche in una vita, noi lo facciamo risparmiare ogni giorno con questa riforma, qualcuno storce il naso dicendo che non si tratta di un vero risparmio della politica, io vi dico che si tratta di un risparmio perché tutti questi parlamentari non avevano senso di esistere": lo ha affermato il capo politico del M5s e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, fuori da Montecitorio, subito dopo il via libera definitivo della Camera al taglio dei parlamentari.

"Oltre al risparmio - ha concluso - questa riforma porta semplificazione perché con meno parlamentari avremo meno testi pieni di emendamenti, norme e contro norme che complicano la vita dei cittadini italiani. Quante volte vengono approvate leggi che non si riesce a capire cosa dicano: questo spesso è figlio di una dinamica parlamentare in cui ci sono troppi parlamentari che vogliono fare emendamenti, norme giusto per dire di averle fatte".