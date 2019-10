Ed Sheeran e Harry insieme per la Giornata della Salute Mentale

Roma, 10 ott. (askanews) - Ironico video di Ed Sheeran e del Principe Harry insieme, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

Ed Sheeran cura a pennello la sua barba prima di andare a trovare il Principe e si dice "davvero emozionato". Lo ha contattato, spiega, perché vuole parlargli di un'idea di beneficenza. E quando lo raggiunge in un'abitazione imprecisata a Londra, parte l'ironia sulla capigliatura rossa di entrambi. "Sembra di guardarsi allo specchio". E ancora: "La gente non capisce cosa vuol dire essere come noi.....", e "penso che sia il momento di alzarsi e dire: siamo rossi, e combatteremo", dicono mentre lavorano al computer a un fantomatico progetto che riguarda i "gingers" ovvero i pel di carota.

L'esilarante video, diffuso sul profili instagram del cantante e su quello ufficiale della coppia dei Duchi di Sussex, si conclude con i due che spiegano che "forse c'è stato un errore di comunicazione" e il messaggio che volevano dare riguarda il fatto che è la Giornata Mondiale della Salute Mentale. E lanciano un appello: "Sia il principe Harry che Ed Sheeran vogliono garantire che non solo oggi, ma ogni giorno, tu ti prenda cura di te, dei tuoi amici e di quelli che ti circondano. Non c'è bisogno di soffrire in silenzio: condividi come ti senti, chiedi come sta qualcuno e ascolta la risposta. Siate disposti a chiedere aiuto quando ne avete bisogno e sappiate che siamo tutti sulla stessa barca".