Mattarella: Ue gestisca insieme migrazioni o sarà travolta

Atene, 11 ott. (askanews) - L'Ue gestisca insieme il fenomeno migratorio o sarà travolta. È il monito lanciato da Atene dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la riunione del gruppo di Arraiolos, che riunisce i Presidenti non esecutivi delle repubbliche parlamentari dell'Ue.

"Sul fenomeno migratorio - ha dichiarato - va posto al centro del problema l'attenzione ai valori fondanti dell'Unione. Dobbiamo insieme costruire strumenti adeguati per una gestione comune e sostenibile, dai singoli Paesi e dall'intera Unione" della questione migranti: "Non la rimozione del problema o il tirarsene fuori perchè questo porterebbe l'Unione a essere travolta dal fenomeno migratorio, non solo i Paesi di primo ingresso ma tutti. Occorre una gestione sostenibile ma comune, che abbia la capacità di affrontare e governare il fenomeno".

E inoltre: "Resta il dovere morale di salvare vite umane e di fermare l'ignobile traffico di essere umani che è un costante rimprovero alle nostre coscienze", ha concluso Mattarella.