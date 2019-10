Il coraggio delle donne al centro terza edizione di T.E.H.R.

Vaticano, si è dimesso il capo della gendarmeria Domenico Giani

Roma, 14 ott. (askanews) - Terremoto in Vaticano: si è dimesso il capo della Gendarmeria vaticana Domenico Giani, per tredici anni l'angelo custode del Papa. Sulla decisione ha pesato la vicenda della divulgazione alla stampa della notizia della sospensione dei cinque dipendenti vaticani, in seguito alle indagini - partite dello Ior - su una movimentazione di fondi, richiesta dalla Segreteria di ...