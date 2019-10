Premi Nobel per l'Economia a Banerjee, Duflo e Kremer

Milano, 14 ott. (askanews) - Il premio Nobel per l'economia è stato assegnato all'indiano Abhijit Banerjee, alla francese Esther Duflo, seconda donna della storia ad ottenerlo, e allo statunitense Michael Kremer. I primi due del Mit di Boston e il terzo all'ateneo di Harvard.

"Hanno svolto un ruolo chiave nel trasformare la ricerca sulla povertà globale" ha spiegato Jacob Svensson, membro del comitato che li ha scelti. Grazie ai loro studi è stato sviluppato un nuovo approccio che ha ottenuto risposte più puntuali su quale sia il modo migliore per combattere la povertà, a partire da un principio semplice: dividere i grandi problemi in questioni più piccole, più gestibili, a cui si può trovare risposta con esperimenti sul campo. Come diretto risultato dei loro studi ad esempio cinque milioni di bambini indiani hanno beneficiato di programmi scolastici con tutor o sono stati introdotti in molti paesi sussidi per la prevenzione alla salute.