Una zucca gigante a Place Vendome a Parigi: è un'opera di Kusama

Roma, 15 ott. (askanews) - Una zucca gigante è spuntata nel cuore di Parigi. L'artista giapponese Yayoi Kusama ha creato l'opera gonfiabile nell'ambito della Fiac 2019 art week. E subito scattano i selfie nella lussuosa Place Vendome, davanti alla mega zucca. Ma cosa ne pensano i passanti?

"L'ultima volta che ho visto un lavoro di Kusama, era alla Louis Vuitton Foundation, sono molto emozionata nel vedere le enormi installazioni di Kusama, perché è conosciuta in tutto il mondo", afferma orgogliosa questa studentessa giapponese.

"É davvero imponente, divertente e mi ricorda la collaborazione tra questa artista e Louis Vuitton, è davvero interessante il fatto che l'abbiano messa a Place Vendome, nel cuore del lusso parigino e davanti allo store di Louis Vuitton, con cui ha collaborato diversi anni fa", afferma questa residente parigina.

"Credo sia molto interessante, perché credo che qualsiasi cosa che coinvolga le persone in spazi pubblici, prima cosa, e la visione di opere artistiche sia sempre una buona cosa. Solitamente per vedere un'opera di Kusama bisogna fare lunghe file al museo, in questo modo la puoi vedere gratis e facilmente, credo sia fantastico!", aggiunge questa turista canadese.

Ma non tutti sono d'accordo...

"Penso non abbia motivo di stare qui. Potevano metterla nei giardini di Tuileries, dove passandoci vicino potevi dire 'è divertente. Cosa ci fa qui? È una zucca, cresce qui. Ma non a Place Vendome", conclude ironicamente questa signora.