Il sindaco di Assisi: nostra città plastic free ed ecosostenibile

Roma, 12 dic. (askanews) - Assisi città virtuosa in fatto di attenzione all'ambiente e lotta ai rifiuti. Ne parliamo con il sindaco, Stefania Proietti, ospite negli studi di askanews.

"Ci stiamo sforzando tantissimo per essere coerenti con il messaggio francescano della custodia del Creato e anche con Papa Francesco che sarà ad Assisi il 28 marzo 2020. Il Papa ha invitato i giovani di tutto il mondo per cambiare l'economia e rifondarla su due basi, le persone e la vita, soprattutto la più fragile, e l'ambiente. Noi non possiamo presentare un Assisi non coerente con questo. Abbiamo messo in piedi una serie di misure di porta a porta spinto e nonostante i milioni di visitatori (6 milioni ogni anno ad Assisi) riusciamo ad avere una città pulita, senza cassonetti".

"Abbiamo raggiunto dei livelli che ci hanno portato ad essere virtuosissimi. In Umbria siamo la città con più di 15mila abitanti dal punto di vista della differenziata: abbiamo toccato punte del 75% ormai stabilizzate e stiamo facendo queste operazioni di graduale ma costante riduzione dell'uso della plastica soprattutto dell'acqua in plastica".