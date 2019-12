Francia, il caos nel metrò di Parigi al nono giorno di sciopero

Parigi, 13 dic. (askanews) - Una bolgia infernale per prendere uno dei rari treni del metrò garantiti durante il grande sciopero in Francia. E' il nono giorno di protesta contro la riforma delle pensioni voluta dal governo francese. La "grève" sta creando moltissimi disagi per i milioni di parigini che la mattina devono raggiungere il posto di lavoro. I treni del metrò garantiti sono pochissimi, così si può assistere a scene di ressa e panico come queste girate nella centralissima stazione Chatelet, lo snodo metropolitano più importante dell'intero sistema metropolitano della capitale francese.