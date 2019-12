Mes, Conte: sottoscritto nulla, continuare a negoziare

Bruxelles, 13 dic. (askanews) - "Ci riserviamo di fare, come governo e come Parlamento, una valutazione complessiva del Mes. Finora a dispetto delle mistificazioni non abbiamo apposto alcuna firma". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando in una conferenza stampa a Bruxelles, dopo il Consiglio europeo e l'Eurosummit.

"Il governo italiano è in piena sintonia con la posizione del Parlamento che ha chiesto che si mantenga una logica di pacchetto, una valutazione complessiva", poi ci saranno altre modifiche, "ma non è che negli incontri tra leader scendiamo negli aspetti tecnici". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando in una conferenza stampa a Bruxelles dopo il Consiglio europeo e l'Eurosummit.

"Ho voluto chiarire e gli altri leader hanno condiviso questo che non c'è da finalizzare ancora alcunchè, continuiamo a lavorare sulla revisione", ha sottolineato Conte.

"Non abbiamo sottoscritto alcunchè, vogliamo continuare a negoziare", ha ribadito.