"Roma Golosa", 10 prodotti tipici e la loro madrina chef Bowerman

Roma, 16 dic. (askanews) - Riscoprire i sapori di un territorio attraverso un libro che non è un semplice ricettario, ma un tour gastronomico tra le eccellenze d'Italia: dieci prodotti tipici di un area ben precisa e per ognuno cinque ricette a cui la madrina d eccezione, la chef stellata Cristina Bowerman, aggiunge la sua personalissima chicca, con la 51esima ricetta del volume. E' "Roma Golosa" la prima tappa della collana "Italia Golosa" presentata dalla chef ed edita da Typimedia.

"Una collana dedicata ai prodotti tipici è un prodotto dovuto, perché l'Italia è ricca di ingredienti particolari soprattuitto che cambiano totalmente da regione a regione. E' la nostra maniera di preservare e tramandare la tradizione. Se non parlassimo delle castagne di Vallerano nessuno saprebbe che sono veramente buonissime, specifiche e tipiche del nostro territorio e quindi anche quando si parla di altri prodotti come il Topinambur la gente pensa che sia un ingrediente che proviene da fuori dall'Italia, ma non è così. Quindi è un modo per trasmettere la nostra cultura enogastronomica e quindi la nostra cultura in generale".

Dalla Porchetta di Ariccia al Caciofiore, dai Giglietti di Palestrina al Carciofo romano, dalla Nocciola romana alla Castagna di Vallerano, dalla Ricotta romana al pane di Genzano, dal Pecorino all'abbacchio. Dieci "protagonisti" che raccontano un territorio tra formaggi, carni, frutta, dolci e verdure dell agro romano e delle colline laziali, rigorosamente presidio Slowfood, DOP e IGP.

Un volume realizzato in collaborazione con l'istituto alberghiero "Tor Carbone", uno dei più importanti d'Italia, dove sono stati realizzati gli shooting delle ricette, riprodotte dalla squadra di chef dell istituto guidata da Felice Santodonato.