Enea, Italia in Classe A a Venaria in una Reggia tutta Green

Roma, 17 dic. (askanews) - Con la terza puntata di "Italia in Classe A - La serie", l'info-reality sull'efficienza energetica di ENEA, il giornalista Marco Gisotti e il ricercatore dell'ENEA Antonio Disi fanno tappa alla Reggia di Venaria a Torino. Per ispezionare i giardini e il palazzo reale, intervistando numerosi testimoni con la missione di scoprire come si possa realizzare l'efficienza energetica in un bene culturale dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco.

Edificata nel XVII secolo, la Venaria Reale è un grandioso complesso alle porte di Torino con 80.000 metri quadri di edificio monumentale della Reggia e 60 ettari di Giardini. L'edificio monumentale ospita alcune delle più alte espressioni del barocco universale come lo spettacolare scenario della Sala di Diana progettata da Amedeo di Castellamonte, la magnificenza della Galleria Grande e della Cappella di Sant'Uberto con l'imponente complesso delle Scuderie Juvarriane, opere settecentesche di Filippo Juvarra e un percorso espositivo dedicato ai Savoia lungo quasi 2.000 metri, tra piano interrato e piano nobile della Reggia.

Cosa ha scoperto la webserie di Enea? Un nuovo impianto di cogenerazione, la sostituzione di tutti i componenti vetrati all'interno degli infissi della Reggia di Diana, la realizzazione di una cabina di media tensione in una struttura nascosta seminterrata nei giardini e, infine, la sostituzione dei componenti luminosi con altri a led e a basso consumo. Con un risultato da Classe A, come spiega l'energy manager della Reggia, Giorgio Ruffino:

"Siamo passati da un acquisto di 6 milioni e 200 kWattora nel 2014 a 2 milioni e mezzo nel 2017, che in termini economici complessivi ha significato una riduzione dei costi energetici da 2 milioni di euro a 1 milione e 250mila nel 2017".

Interventi realizzati non in un impianto industriale ma in un museo. Come spiega il direttore del Complesso di Venaria, Guido Curto :

"Una reggia verde, una reggia nella quale l'interesse per l'ecologia è altissimo".

Una reggia tutta verde dunque, da scoprire nella puntata online da martedì 17 dicembre. "Italia in classe A - la serie" è una produzione realizzata per la campagna di informazione e formazione sull'efficienza energetica "Italia in classe A" promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall'Agenzia Nazionale per l' Efficienza Energetica dell'ENEA. La prossima puntata di "Italia in classe A - La serie" andrà online dopo le festività natalizia martedì 14 gennaio 2020. (fine speech)

