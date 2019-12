Roma, a Capodanno in scena la tradizionale Parata

Roma, 18 dic. (askanews) - Torna la parata di Capodanno che il primo gennaio 2020, a partire dalle ore 15.30 da piazza del Popolo a Roma, vedrà sfilare per il centro storico della Capitale oltre mille musicisti, tra giovani studenti delle high school band statunitensi, majorette da Italia e Croazia, gruppi folk e rievocatori storici romani.

Per oltre due ore i performer marceranno in musica e coreografie varie lungo via del Corso, via Frattina, Piazza Mignanelli, Piazza di Spagna e via del Babuino e si esibiranno, per il gran finale, in un'arena creata per l'occasione dove il pubblico avrà anche modo di sedersi in tribuna e godere dello spettacolo dal vivo e sui maxischermi.