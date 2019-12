A Parigi 26esimo giorno di sciopero, lo stupore dei turisti

Creò gemelle con dna modificato, 3 anni allo scienziato cinese

Roma, 30 dic. (askanews) - afp 6.23 E' stato condannato a tre anni di carcere il ricercatore cinese He Jiankui, per aver illegalmente condotto ricerche genetiche su embrioni umani. Lo scorso anno lo scienziato aveva scioccato il mondo annunciando la nascita di due gemelle il cui dna sarebbe stato modificato per ottenere l'immunizzazione dall'Hiv. Il tribunale di Shenzhen lo ha inoltre multato per ...