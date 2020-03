La challenge di TikTok per celebrare la Festa della Donna

Milano, 6 mar. (askanews) - Una nuova Challenge di TikTok celebra le eroine del quotidiano. Il popolare social network ha lanciato la sfida: Chi è la donna che rende uniche le tue giornate o è una tua fonte di ispirazione? Millennial e Gen Z celebrano così le donne dandosi appuntamento su TikTok in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Gli utenti sono invitati a raccontare le donne a cui fanno riferimento e che vedono come modello di vita seguendo il trend #superdonne.

Ha partecipato alla challenge anche lo Chef Bruno Barbieri che, con dolci parole, ha ricordato la nonna Mimì che per prima ha colto il talento del nipote e ha instillato in lui l'amore per la cucina.

"Non cambierei niente di te, perché sei spettacolare": questa invece la dedica di Vincenzo Cairo per la sua Virginia, già protagonista di molti video ironici e romantici del creator. La stessa Virginia Montemaggi rilancia con un video per la sua nonna social: bastano pochi secondi per capire che tra le due c'è un rapporto unico.