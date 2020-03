Milano, l'arcivescovo prega la Madonnina sul tetto del Duomo

Milano, 11 mar. (askanews) - L'Arcivescovo di Milano Mario Delpini si è recato privatamente sulle terrazze del Duomo per rivolgere una preghiera speciale di intercessione alla Madonnina per i milanesi e l'intera Diocesi ambrosiana in questo difficile momento, in piena emergenza Coronavirus. Un'invocazione al simbolo religioso della città che Delpini ha voluto levare con la semplicità che contraddistingue il suo stile e il suo mandato di guida spirituale.