Coronavirus, l'Ue condanna lo stop ai voli unilaterale di Trump

Roma, 12 mar. (askanews) - L'Unione Europea ha espresso la sua contrarietà al bando dei voli dall'Europa imposto da Donald Trump per l'emergenza legata alla pandemia di coronavirus.

"Il coronavirus rappresenta una crisi globale, non limitata a un continente e richiede cooperazione non azioni unilaterali - ha detto Eric Mamer, portavoce della Commissione europea - l'Europa condanna la decisione degli Stati Uniti di imporre il blocco dei voli in modo unilaterale e senza consultazioni. L'Europa metterà in atto misure incisive per combattere la diffusione del virus".

Il presidente americano ha annunciato la sospensione di tutti i voli dall'Europa per 30 giorni, ad eccezione che per quelli dal Regno Unito.