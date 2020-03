Super Mario entra nel mondo dei mattoncini Lego

Roma, 12 mar. (askanews) - Non è un videogioco né un tradizionale set di mattoncini. La novità si chiama Lego Super Mario, una linea innovativa basata sulla costruzione interattiva di mattoncini ispirati al celebre personaggio della Nintendo, grazie alla partnership di Lego Group con la casa giapponese di videogame.

I designer delle due società si sono uniti per creare una nuova esperienza di gioco fisico. Il lancio di Lego Super Mario è previsto entro l'anno e il video promozionale diffuso per i fan mostra un giocatore intento ad utilizzare la figura interattiva di Mario per raccogliere monete in livelli di gioco reali, creati con i mattoncini. La gamma permette ai bambini di sperimentare realmente l'ambientazione di Super Mario come mai visto prima.

"Ho sempre amato i prodotti Lego perché aiutano i bambini a usare la propria immaginazione per giocare - ha affermato Takashi Tezuka, Executive Officer and Game Producer of Nintendo Co., Ltd. - il nuovo prodotto che abbiamo creato insieme a Lego Group cerca di combinare due diversi stili di gioco, uno in cui puoi costruire liberamente il mondo di Mario e l'altro in cui puoi giocare con Mario nelle ambientazioni che saranno create".