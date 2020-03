Coronavirus, appello Sala su fondo mutuo soccorso: siate generosi

Milano, 13 mar. (askanews) - Un appello alla generosità dei milanesi affinchè contribuiscano ad alimentare un fondo di mutuo soccorso per far fronte alle esigenze generate dall'emergenza coronavirus. A lanciarlo dalla sua pagina facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala che ha detto: "Ieri abbiamo lanciato il fondo di mutuo soccorso che rievoca una antica attitudine della nostra città. Il comune metterà una parte dei fondi ma chiamiamo a raccolta istituzioni finanziarie, imprese, i milanesi più abbienti, questo perchè siamo in una emergenza sanitaria a cui seguirà una economica e sociale e noi dobbiamo pensare a chi è sempre stato in una situazione di difficoltà e a chi dovrà pragare un prezzo per la crisi stessa come un bar di periferia". "Chiamo tutti i milanesi alla generosità - ha concluso il sindaco - nei prossimi giorni chiarirò meglio come funziona e le destinazioni successive, ma un passo alla volta, alla milanese"