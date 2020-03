La vita ai tempi del Coronavirus: la scrittrice Chiara Valerio

Milano, 13 mar. (askanews) - "E' come nella mia adolescenza, quando fuori di casa non c'era nulla. Ora ho scelto di non andare fuori: scrivo, leggo e ripenso a quello che è stato e che in fondo continua a essere". Così Chiara Valerio, una delle più brillanti scrittrici italiane nonché una figura importante nel panorama dell'editoria nel nostro Paese ha raccontato ad askanews questi giorni di quarantena, nell'Italia che affronta l'emergenza Coronavirus.