Con il coronavirus qualcuno gioca a padel...dalla finestra

Roma, 16 mar. (askanews) - Fare sport a casa ai tempi del coronavirus e dell'isolamento forzato è diventato uno dei principali passatempi di molte persone.

Non solo fitness, lezioni di yoga e danza su skype o con i tutorial, c'è qualcuno che si è spinto oltre e non potendo andare in campo ad allenarsi ha pensato di giocare a padel tennis da una finestra all'altra, palleggiando in modo spettacolare. Il video è diventato virale sul web, ripreso anche da molti account di sport e tennis. Una performance sconsigliata, comunque, se non si è esperti e soprattutto se il bordo della finestra non arriva al di sopra della vita dei giocatori...