Sala ai ragazzi: vi chiediamo sacrifici ma siamo un'unica squadra

Milano, 17 mar. (askanews) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo consueto messaggio social ha rivolto un "pensiero particolare agli adolescenti, ai ragazzi". "Io capisco benissimo che per voi libertà e socialità sono linfa vitale. La libertà per voi è più importante rispetto a un 60enne come me, per cui sappiamo che vi stiamo chiedendo un sacrificio in una fase delicata della vostra formazione - ha detto - forse diventerete grandi più in fretta, ma anche voi siete parte della nostra squadra". Ai vostri genitori chiedo grande attenzione al detto e al non detto. Siamo qua tutti insieme siamo un'unica squadra.