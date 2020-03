Coronavirus, in Germania si canta "Bella ciao": vicini all'Italia

Milano, 18 mar. (askanews) - Anche la Germania è vicina all'Italia nell'emergenza coronavirus. Ecco la città di Bamberg, Baviera, i cui abitanti si uniscono a noi in un italiano perfetto per cantare "la canzone di libertà per eccellenza", "Bella ciao", sperando che diventi anche l'inno di liberazione dal coronavirus. Effetto da brivido.