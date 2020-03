I Bocelli cantano con i Ferragnez per Covid Hospital di Camerino

Roma, 20 mar. (askanews) - Dopo l'annuncio lanciato dai canali del Maestro Bocelli e della Fondazione, che porta il suo nome, dell'apertura della raccolta fondi dedicata all emergenza Covid-19, anche Chiara Ferragni e Fedez si sono attivati e uniti alla causa per raccogliere i fondi a favore dell'ospedale di Camerino, nelle Marche, zona del Centro-Italia colpita dal terremoto del 2016, che da alcuni giorni è stato trasformato in un Covid Hospital.

A questo invito hanno risposto immediatamente Chiara Ferragni e Fedez, la coppia benefica più glamour di Instagram, che ha messo a disposizione i propri canali social per supportare la raccolta.

Nel video uno stralcio della diretta Instagram che ha visto incollati allo schermo oltre 170 mila utenti live (in crescita di ora in ora nei repost) e che sta contribuendo a raccogliere fondi sulla piattaforma GoFundMe.com (ABF - Con te aiutiamo il Covid Hospital di Camerino): Andrea Bocelli voce, il figlio Matteo Bocelli (anche lui volontario Abf) al piano e i Ferragnez in ascolto.

L obiettivo della raccolta è di raggiungere 100.000 euro per acquistare respiratori polmonari e materiale di protezione individuale per l ospedale di Camerino.

Per contribuire basta andare su

https://www.gofundme.com/f/wk67wc-abfxcamerino