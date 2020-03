Coronavirus, Fondi zona rossa.Ex sindaco: Tutto risale a una cena

Roma, 20 mar. (askanews) - "L'ordinanza emessa dalla Regione Lazio ha classificato la città di Fondi come zona rossa. È impossibile entrare e uscire se non per motivi strettamente necessari. Sono state salvaguardate le attività connesse al mercato ortofrutticolo di Fondi, il più grande centro agroalimentare d'Italia. Un'ordinanza resa necessaria perché c'è stata negli ultimi giorni un aumento dei casi. Il tutto risale a una famosa cena tenuta nei giorni di Carnevale di un gruppo di anziani. Quello è stato probabilmente il momento iniziale. Credo che alcuni dati potevano essere maggiormente condivisi anche col supporto del Comune che avrebbe potuto favorire una ricostruzione epidemiologica molto più dettagliata. Credo che oggi abbiamo bisogno di grande senso di responsabilità. Ben vengano i potenziamenti dei servizi sanitari nel comune di Fondi". Questo il commento dell'onorevole Salvatore De Meo, europarlamentare, per dieci anni sindaco di Fondi.