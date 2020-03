Coronavirus, Esercito produce gel disinfettante per gli ospedali

Milano, 21 mar. (askanews) - Cresce nel Paese la necessità di gel disinfettante per le mani a causa dell infezione da coronavirus Sars-Cov2. Per far fronte all elevata richiesta, il Ministero della Difesa ha chiesto ai chimici militari di avviare una produzione intensiva nello Stabilimento Chimico-Farmaceutico Militare di Firenze.

"In tempi record - ha scritto sui social il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini - partiti da 800, poi 1000, ora fino a 2000 litri al giorno per gli ospedali più in emergenza. #iorestoacasa".