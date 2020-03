Coronavirus, il messaggio di Sandokan all'Italia: "Vincerete!"

È morta Lucia Bosé, era ricoverata in Spagna per una polmonite

Roma, 23 mar. (askanews) - È morta Lucia Bosé, aveva compiuto 89 anni lo scorso 28 gennaio. L'attrice non era in buone condizioni di salute ed è scomparsa in ospedale a Segovia dove era ricoverata, secondo i media spagnoli che citano fonti della famiglia, a causa di una polmonite. A dare l'annuncio è stato il figlio Miguel Bosé sui social, in un post accompagnato da una foto con la madre ...