Coronavirus, Tgv speciale trasporta positivi da Strasburgo

Roma, 26 mar. (askanews) - Alla stazione di Strasburgo, tragitto speciale per il primo Tgv che trasporta venti pazienti positivi al coronavirus in terapia intensiva, grazie a staff medico e attrezzatura specializzata a bordo. Il treno viaggia verso la regione dei Paesi della Loira nell'area occidentale della Francia. Un'operazione senza precedenti - altri convogli seguiranno - che punta ad alleviare gli ospedali in Alsazia, che stanno lottando per far fronte all'aumento del numero di pazienti positivi.